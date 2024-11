Taxas de juros longas caem mais de 20 pontos-base com mercado de olho no fiscal e nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após os avanços recentes, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) operam em forte baixa nesta segunda-feira, superior a 20 pontos-base em alguns vencimentos longos, com o mercado à espera de novidades na área fiscal, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter desistido de uma viagem à Europa, e de olho na eleição norte-americana.

Às 10h16 a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,318%, ante 11,328% do ajuste anterior. Entre os contratos mais longos, a taxa do vencimento para janeiro de 2033 marcava 12,89%, em queda de 23 pontos-base ante o ajuste de 13,124%.