Atividade de serviços da China acelera com melhora das condições, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais rápido em três meses em outubro, impulsionada pelos primeiros sinais de que o grande estímulo de Pequim estava ajudando a melhorar as condições de negócios, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta terça-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu para 52,0 em outubro, de 50,3 no mês anterior. A marca de 50 separa expansão de contração em uma base mensal.

Esse resultado coincidiu com o PMI oficial divulgado na semana passada, que mostrou que a atividade não manufatureira, incluindo serviços e construção, voltou a expandir.