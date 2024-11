Thomson Reuters supera projeção de receita e eleva investimento em IA

Por Kenneth Li

(Reuters) - A Thomson Reuters registrou nesta terça-feira receita de 1,72 bilhão de dólares no terceiro trimestre, resultado acima do esperado, e anunciou um aumento no investimento em inteligência artificial (IA) generativa.

A empresa de conteúdo e tecnologia sediada em Toronto disse que está gastando mais de 200 milhões de dólares em investimentos em IA em 2024, um aumento em relação aos mais de 100 milhões de dólares de 2023, disseram executivos.