Raízen anuncia venda de até 900 mil ton de cana-de-açúcar por cerca R$381 mi

(Reuters) - A Raízen informou que sua controlada, Raízen Energia, assinou com a Alta Mogiana acordo para venda de até 900 mil toneladas de cana-de-açúcar por cerca de 381 milhões de reais, levando a um ganho líquido contábil estimado de 300 milhões de reais a ser reconhecido ainda no ano safra 2024/25.

A operação, cuja conclusão ainda depende da aprovação pelo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), está em linha com as ações da companhia para reciclagem do portfólio de ativos e redução do endividamento bruto, disse a Raízen em comunicado ao mercado nesta terça-feira.

A companhia do setor sucroalcooleiro acrescentou que a transação também contribuirá para o aumento da eficiência logística e agroindustrial no cluster de Ribeirão Preto (SP).