Ações caem em meio a perdas nos setores imobiliário e tecnológico

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias encerraram esta quarta-feira em tom pessimista, com o índice pan-europeu STOXX 600 fechando em seu nível mais baixo em três meses, apesar da alta dos papeis do setor de energia e em meio às perdas do setor imobiliário.

O foco permaneceu no cenário de inflação dos Estados Unidos, que pode alterar expectativas do mercado sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.