Allos reverte prejuízo no 3º tri com crescimento em vendas

O dado, que exclui ajuste com aluguel linear, se compara a uma expectativa média de lucro de 151,8 milhões de reais para a Allos no período, de acordo com estimativas de analistas compiladas pela Lseg.

Na mesma relação, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Allos totalizou 468 milhões de reais nos três meses encerrados em setembro, uma alta de 6,6% no comparativo anual. A margem, por outro lado, recuou de 74,1% para 72,8%.

O lucro no período segue um avanço nas vendas mesmas lojas de 6,2%, contra 3,5% um ano antes, com crescimento nas vendas totais (+8%) e redução do custo de ocupação, que passou de 10,8% para 10,4%.

O desempenho positivo em vendas foi atribuído pela companhia às "ações de qualificação de mix e gestão de portfólio" no trimestre, afirmou a Allos no balanço.

A companhia, que até o final do trimestre detinha participação em 46 shopping centers, terminou setembro com uma taxa de ocupação de 96,4%, acima dos 95,7% de um ano antes, totalizando 1,291 milhão de metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) própria.

A Allos anunciou este mês vendas de participações em quatro shoppings: 20% do Carioca Shopping e 10% do Shopping Tijuca, ambos no Rio de Janeiro, 50% do Rio Anil Shopping, no Maranhão, que corresponde a sua fatia total no ativo, e 9,9% do Plaza Sul, em São Paulo. Os desinvestimentos somam 579,2 milhões de reais.