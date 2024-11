Rede D'Or lucra R$1,27 bi no 3° tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de saúde Rede D'Or teve lucro líquido ajustado de 1,27 bilhão de reais no terceiro trimestre, avanço de 56% sobre o mesmo período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia no período foi de 2,44 bilhões de reais, crescimento de 18% ano a ano, com a margem subindo de 17,2% para 18,5% no mesmo intervalo, reflexo do incremento de receita e maior eficiência em custos e despesas, afirmou a companhia.