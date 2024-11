MRV&Co quer deixar operação norte-americana "mais enxuta", diz presidente; ação cai 8%

Quanto às divisões menores do grupo -- a Luggo, de locação de imóveis, e Urba, de loteamentos urbanos --, as operações devem encerrar 2024 com DRE e fluxo de caixa neutro, mas a partir de 2025 "certamente as duas companhias vão entregar tanto DRE como fluxo de caixa positivo", disse Menin.

RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE

A MRV&Co registrou prejuízo consolidado de 12,7 milhões de reais no terceiro trimestre, resultado impactado por efeitos de equity swaps e outras operações financeiras, conforme relatório de resultados divulgado na quarta-feira.

No segmento de incorporação, principal operação do grupo, apurou-se lucro de 46,1 milhões de reais no trimestre encerrado em setembro, após prejuízo no mesmo período do ano passado.

Os executivos da construtora reforçaram nesta quinta-feira em teleconferência a confiança em atingir as projeções definidas no início do ano para a operação em 2024.

Analistas do BTG Pactual disseram que a construtora divulgou resultados mais fracos no período, conforme esperado, com o crescimento da margem bruta sendo compensado por despesas financeiras mais elevadas devido ao alto nível de alavancagem.