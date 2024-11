Diretora do Fed diz que BC dos EUA tem feito progresso no cumprimento de seus mandatos

No entanto, embora tenha havido progresso no retorno da inflação para a meta de 2%, Kugler observou que é provável que haja desafios contínuos para aliviar ainda mais as pressões sobre os preços decorrentes de fatores imobiliários e outros elementos. Enquanto isso, ela disse que o mercado de trabalho tem se reequilibrado e esfriado.

Com relação às implicações do cenário atual para a política monetária, Kugler disse que o desempenho dos dados será decisivo. Em seus comentários formais, ela não disse se espera que o Fed reduza a taxa de juros novamente no próximo mês.

A combinação "de uma tendência contínua, porém em desaceleração, de desinflação e esfriamento dos mercados de trabalho significa que precisamos continuar prestando atenção aos dois lados de nosso mandato", disse.

Se a inflação não recuar ainda mais, "será apropriado pausar nossos cortes de juros. Mas se o mercado de trabalho desacelerar repentinamente, será apropriado continuar reduzindo gradualmente a taxa de juros".

(Por Michael S. Derby)