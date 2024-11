Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem

"Embora muitos indicadores relacionados ao emprego apontem para um abrandamento significativo nas condições do mercado de trabalho este ano, essa mudança não foi transferida para os dados do auxílio-desemprego até o momento", disse Lou Crandall, economista-chefe da Wrightson ICAP.

Embora possa levar algum tempo para que as áreas devastadas pelo Helene se recuperem, os economistas estão otimistas de que o crescimento do emprego voltará a ganhar força em novembro, também com o fim da greve da Boeing, permitindo que a fabricante de aviões elimine as licenças contínuas que havia implementado para economizar dinheiro.

O afrouxamento das condições do mercado de trabalho deve incentivar o Federal Reserve a realizar um terceiro corte na taxa de juros no próximo mês, mesmo com a estagnação do progresso na redução da inflação. Na semana passada, o banco central dos EUA reduziu sua taxa de juros de referência em 25 pontos-base, para a faixa de 4,50% a 4,75%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)