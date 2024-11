Busca de Trump por novo secretário do Tesouro se amplia, afirmam fontes

No entanto, nenhum anúncio sobre o cargo foi feito e a equipe ampliou a busca, disseram duas fontes.

Entre os outros nomes sendo considerados estão o presidente-executivo da Apollo Global Management, Marc Rowan, segundo uma das fontes, e o ex-diretor do Federal Reserve Kevin Warsh, de acordo com uma fonte separada com conhecimento do assunto, confirmando reportagens anteriores do New York Times e do Wall Street Journal.

Rowan e Warsh não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Um porta-voz de Bessent se recusou a comentar. Um porta-voz de Lutnick também se recusou a comentar.

Não estava claro se algum dos candidatos já havia sido descartado ou se outros nomes podem ser incluídos na lista. Várias outras pessoas também têm sido especuladas para o cargo.

O papel de secretário do Tesouro é um dos cargos mais importantes no gabinete, responsável por supervisionar a política financeira e econômica do país. Por isso, é um dos papéis-chave acompanhados de perto por investidores globais e por Wall Street.

Até o domingo, Trump também estava considerando Lutnick para outro cargo econômico, possivelmente o de secretário de Comércio, disse à Reuters a fonte com conhecimento sobre o assunto, falando sob condição de anonimato.