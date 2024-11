Governo eleva projeção de alta do PIB em 2024 para 3,3% e vê inflação próxima ao teto da meta

Em coletiva de imprensa após a divulgação do boletim, o secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, minimizou as projeções mais pessimistas do mercado para a inflação, apontando que a diferença entre as previsões dos analistas e do governo é "bastante pequena".

"Aqui a margem de erro diminui, porque falta basicamente dois meses para encerrar o ano. Então, até por isso essa distância, que parece para alguns enorme, é muito pequena", disse.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo)