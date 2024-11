Índices de Wall Street têm desempenho misto com lucros da Nvidia e política do Fed em foco

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham desempenho misto nesta segunda-feira, com investidores aguardando balanço da Nvidia, líder em chips de IA, após as ações terem caído na semana passada com apreensões em torno das nomeações do gabinete de Donald Trump e da trajetória da política monetária do banco central.

Os resultados da Nvidia, que divulga seu balanço do terceiro trimestre na quarta-feira, serão cruciais para que os investidores avaliem se a euforia em torno da IA, responsável por grande parte da recuperação dos mercados impulsionada pela tecnologia este ano, pode ser sustentada. Suas ações quase triplicaram de valor este ano.