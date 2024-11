ATUALIZA 1-XP tem lucro recorde no 3º tri e vai pagar R$3 bi a acionistas

Mansur citou que a recompra e os dividendos devem levar o índice de Basileia da XP de 21,5% para 18,3%, dentro do previsto pela companhia mais cedo neste ano.

A receita líquida do grupo somou 4,32 bilhões de reais, 5% acima do faturamento de um ano antes e ante expectativa média do mercado de 4,36 bilhões, segundo a Lseg. Para o lucro, a média de estimativas era de 1,22 bilhão de reais, também segundo dados compilados pela Lseg.

A XP teve um fluxo de entrada de capital novo de 31 bilhões de reais, acima dos 14 bilhões do terceiro trimestre de 2023 e praticamente empatado com os 32 bilhões do segundo trimestre deste ano. Desse volume, 25 bilhões de reais são de investidores de varejo e o restante de corporativos.

"Estamos bem confortáveis em entregar os ´guidances´, independentemente das condições do mercado", disse o executivo, citando redução de custos após a reestruturação do banco de atacado do grupo, que permitiu a redução nos custos de captação de recursos, melhora nos retornos da operação de cartão de crédito, força nas operações de emissão de dívida de empresas e "reinvenção" da XP na área de renda variável com lançamento de produtos novos.

"O Brasil nunca está tão ruim, mas também nunca está tão bem. Continuamos vendo o mercado de emissão de dívida muito aquecido, tem bastente demanda para as empresas emitirem, muita demanda por investidor institucional e pessoa física", disse Mansur na entrevista. "As linhas de DCM vão ser motores de crescimento nos próximos trimestres", acrescentou, citando o cenário de alta nos juros no país.

"Ano que vem tudo indica que vai ser outro ano difícil para renda variável, mas tem um ´upside´ grande vindo do mercado de dívida", disse Mansur.