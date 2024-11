Início de construções de moradias unifamiliares nos EUA cai em outubro

A construção de casas unifamiliares caiu 10,2% no Sul.

As licenças para construção futura de moradias unifamiliares aumentaram 0,5%, atingindo uma taxa de 968.000 unidades.

As novas construções recuperaram terreno depois de terem sido afetadas pelo aumento das taxas hipotecárias. Entretanto, o ímpeto foi afetado pela oferta de novas moradias em níveis vistos pela última vez em 2008, pelos furacões no sudeste dos EUA e pelos custos de empréstimos ainda elevados.

As taxas hipotecárias caíram inicialmente quando o Federal Reserve começou a reduzir a taxa de juros em setembro. No entanto, elas apagaram essa queda devido a fortes dados econômicos e às preocupações de que as políticas do presidente eleito Donald Trump, incluindo tarifas sobre produtos importados e deportações em massa de imigrantes, poderiam reacender a inflação.

(Reportagem de Lucia Mutikani)