Conselheiros da China pedem meta de crescimento de 5% para 2025 e estímulo mais forte

Por Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - Conselheiros do governo chinês estão recomendando que Pequim mantenha uma meta de crescimento econômico de cerca de 5,0% para o próximo ano, pressionando por um estímulo fiscal mais forte para mitigar o impacto dos aumentos esperados das tarifas dos Estados Unidos sobre as exportações do país.

A ambição de sustentar um ritmo de crescimento que tem parecido difícil de ser alcançado ao longo de 2024 surpreenderia os mercados financeiros, que apostam em uma desaceleração gradual da segunda maior economia do mundo à medida que as tensões comerciais se intensificam.