Vendas de moradias usadas nos EUA têm recuperação acentuada em outubro

As vendas aumentaram 2,9% em relação ao ano anterior, o primeiro avanço na base anual desde julho de 2021.

As vendas em outubro provavelmente refletiram os contratos assinados em agosto e setembro, quando as taxas de hipoteca recuaram em antecipação ao início do ciclo de afrouxamento monetário do Federal Reserve. O banco central dos EUA reduziu a taxa de juros em 50 pontos-base em setembro, sua primeira redução desde 2020.

O Fed fez outro corte de 25 pontos neste mês, o que reduziu a taxa para a faixa de 4,50% a 4,75%.

Desde então, as taxas de hipoteca apagaram toda a queda acumulada, uma vez que os rendimentos dos Treasuries subiram devido aos dados econômicos fortes e aos temores de que as medidas do presidente eleito, Donald Trump, incluindo tarifas mais altas e deportações em massa, poderiam reacender a inflação.

(Por Lucia Mutikani)