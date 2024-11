Carrefour pede desculpa e espera normalização de abastecimento de carne em lojas no Brasil

"Apesar da carne bovina normalmente representar um dígito baixo a médio das vendas, a categoria mais ampla de proteínas é mais relevante, sendo responsável por mais de 10% das vendas de um atacarejo", afirmaram analistas do Citi em referência ao setor de atuação do Atacadão, maior empresa do segmento e controlada pelo Carrefour.

"A categoria (carne bovina) também motiva tráfego de clientes, o que explica a urgência para normalização do fornecimento o mais rápido possível", acrescentaram os analistas João Pedro Soares e Felipe Reboredo, do Citi.

O Carrefour Brasil, que iniciou o dia afirmando que esperava a normalização de entregas às suas lojas "no curto prazo", publicou um novo fato relevante próximo ao meio-dia citando que "o cronograma de entregas de produtos de carnes bovinas foi retomado" e que a companhia "espera a normalização do reabastecimento no decorrer dos próximos dias".

ENTREGAS ATRASADAS

O Carrefour Brasil disse mais cedo que desde 21 de novembro, um dia depois dos comentários de Bompard, houve desabastecimento de "alguns cortes de carnes" nas lojas do Atacadão em algumas regiões do país. Enquanto isso, as lojas Sam's Club e da bandeira Carrefour apresentaram "nível de ruptura dentro do curso normal dos negócios", apoiadas por estoques.

As vendas de carne bovina representam menos de 5% das vendas brutas do grupo Carrefour no Brasil, "com perfil de rentabilidade inferior à média dos negócios", afirmou a empresa. A companhia citou ainda que nenhum fornecedor representa individualmente mais que 4% das vendas brutas do grupo no país, "mas dentro de carne bovina, os principais fornecedores são concentrados".