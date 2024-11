Dólar dispara com notícia sobre IR e atinge maior valor da história, a R$5,9141; futuro vai a R$5,9595

A moeda norte-americana se manteve pressionada durante todo o dia, com investidores à espera do pacote de medidas de contenção de gastos a ser anunciado pelo governo.

No início da tarde, a notícia de que uma das medidas do pacote será a isenção de IR piorou o cenário e fez o dólar disparar ante o real.

Noticiada pela imprensa com informações atribuídas a fontes anônimas, a isenção de IR foi posteriormente confirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Em entrevista coletiva para comentar dados de emprego, ele afirmou que o pacote incluirá a isenção de IR e também tratará da taxação de super-ricos e dos supersalários.

Suas declarações foram dadas antes de pronunciamento sobre o pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcado para 20h30 desta quarta-feira em rede nacional, e antes mesmo de reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Haddad com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para apresentação das medidas, marcada para esta tarde.

Até então a expectativa predominante era de que o pacote se concentraria em medidas de contenção de despesas, conforme informado anteriormente pela equipe econômica. Assim, a possibilidade de medida de isenção de IR -- que a princípio reduz a arrecadação -- foi imediatamente interpretada por parte do mercado como uma insensatez do governo.

"O mercado já estava bem ansioso com a questão do pacote. Finalmente parece que vai ser anunciado hoje, o que seria uma notícia positiva, mas veio (com a notícia de) que vai incluir a isenção. O mercado está reagindo muito mal", disse durante a tarde Daniel Leal, estrategista de renda fixa da BGC Liquidez.