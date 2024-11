Dólar oscila pouco, mas segue acima de R$5,80 com cautela antes de pacote fiscal

No mercado nacional, as cotações do dólar tem oscilado em margens estreitas, uma vez que investidores têm optado por esperar pelo anúncio do pacote do governo para tomar posições mais agressivas nas negociações, seja de forma comprada ou vendida na moeda norte-americana.

A demora pela divulgação das medidas, que haviam sido prometidas para depois do segundo turno das eleições municipais, há um mês, tem gerado nervosismo no mercado e pressão sobre os ativos brasileiros, com o dólar frequentemente rondando o patamar de 5,80 reais.

A expectativa, segundo sinalização do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é de que o pacote seja anunciado ainda nesta semana.

Na curva de juros brasileira, as taxas de DI avançavam nesta sessão, em um reflexo dos temores do mercado diante da demora do anúncio das medidas fiscais.

Na terça-feira, dados acima do esperado para o IPCA-15 de novembro consolidaram expectativa de um aperto monetário mais agressivo por parte do Banco Central em sua reunião de dezembro.

A curva precificava nesta manhã 69% de chance de o Copom elevar a Selic em 75 pontos-base, para 12,00% ao ano, em dezembro, acelerando o ritmo de aperto após aumento de 50 pontos no encontro deste mês.