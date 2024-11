Marinho diz que pacote fiscal incluirá taxação de super-ricos e isenção de IR para salários até R$5 mil

"Ele (Marinho) pode falar. Ele não é da equipe econômica", disse Tebet no lançamento do seu livro em Brasília. "Cada um faz a defesa dos seus interesses, é natural. Está todo mundo no mesmo barco, pensando no bem comum."

A ministra não disse em que momento será feito o detalhamento do pacote, mas disse que seria "no primeiro horário" na quinta-feira. Haddad tem uma reunião marcada com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), às 9h45 para apresentar a líderes as medidas econômicas discutidas pelo governo federal.

(Reportagem de Victor Borges; reportagem adicional de Eduardo SimõesEdição de Isabel Versiani e Pedro Fonseca)