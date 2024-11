Galípolo diz que BC vai cumprir mandato e segue firme em perseguir meta de inflação

"Estamos todos no Banco Central muito incomodados com a desancoragem de expectativas", afirmou Galípolo em outro momento. "Não vamos nos afastar nem um milímetro do nosso mandato, que é a persecução da meta de inflação", reforçou.

Os comentários de Galípolo surgiram no mesmo dia em que o dólar chegou a ser negociado a 6,00 reais e as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) se aproximaram dos 14% em alguns contratos, com o mercado projetando um cenário de taxa básica Selic ainda mais alta nos próximos meses.

O movimento ocorreu em meio ao desconforto do mercado com as medidas do pacote fiscal anunciadas pelo governo na véspera.

Questionado sobre o tema, Galípolo reforçou que a instituição preocupa-se com os efeitos no mercado da política fiscal, que traz consequências para a inflação.

(Reportagem de Fabrício de Castro; reportagem adicional de Victor Borges)