Ibovespa recua com mercado torcendo o nariz para anúncio de pacote fiscal

Na bolsa, papéis de companhias exportadoras ou com grande volume de negócios no exterior avançavam com o salto do dólar, que mais cedo chegou a ultrapassar o nível de 5,98 reais.

Com isso, Suzano, JBS, Klabin, Ambev e Vale lideravam a ponta positiva do Ibovespa, com valorizações de entre 0,5% e 1,9%.

Do outro lado, papéis mais atrelados à economia doméstica e mais expostos a juros e câmbio e às medidas anunciadas no pacote do governo, como construção de alto padrão, varejo e consumo recuavam.

Eztec liderava esse grupo, mostrando baixa de 5,5%, acompanhada de Cyrela, Azzas 2154, Lojas Renner e MRV, que tinham baixas de entre 4% e 5%.

(Por Paula Arend Laier e Alberto Alerigi Jr.)