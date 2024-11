Consumidores da zona do euro elevam expectativa de inflação, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - As expectativas de inflação da zona do euro para o próximo ano aumentaram ligeiramente em outubro e permaneceram estáveis para os próximos três anos, mostrou a Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor do Banco Central Europeu nesta sexta-feira.

A mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses aumentou para 2,5%, de 2,4% anteriormente, enquanto as expectativas para os próximos três anos permaneceram inalteradas em 2,1%, informou o BCE, que tem como meta o crescimento dos preços em 2%, após consultar cerca de 19.000 adultos em 11 países da zona do euro.

As expectativas dos consumidores vêm caindo de forma constante há anos, em linha com a desaceleração do aumento geral dos preços, e indicam que os consumidores acreditam amplamente na narrativa do BCE de que a vitória sobre a inflação descontrolada está próxima.