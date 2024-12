Wall Street fecha em baixa com queda de ações de tecnologia

"O mercado foi pego um pouco de surpresa com relação à investigação da China (sobre a Nvidia) como uma possível violação da lei antimonopólio. Portanto, isso é um fator que está prejudicando um pouco o mercado", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

O Dow Jones caiu 0,54%, para 44.401,93 pontos. O S&P 500 perdeu 0,61%, para 6.052,85 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,62%, para 19.736,69 pontos.

Nove dos 11 setores do S&P 500 perderam terreno, liderados por quedas no setor financeiro.

Investidores estão aguardando os dados do índice de preços ao consumidor norte-americano, previstos para serem divulgados na quarta-feira, juntamente com o índice de preços ao produtor, na quinta-feira, antes da reunião do Federal Reserve em 17 e 18 de dezembro.

As apostas de um corte de 25 pontos-base na taxa na próxima reunião subiram para mais de 85%, depois que dados de sexta-feira mostraram um aumento na taxa de desemprego para 4,2% em novembro, indicando um mercado de trabalho mais fraco.

Várias autoridades do Fed, incluindo o chair Jerome Powell, enfatizaram a cautela com relação à abordagem do banco central dos EUA para flexibilizar a política monetária devido à resiliência da economia.