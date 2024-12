Governo publica portaria para liberação de emendas e Câmara pode votar pacote fiscal nesta semana

O governo vinha negociando com lideranças partidárias o aumento do ritmo de liberação de emendas parlamentares com o objetivo de acelerar a discussão do pacote com medidas de controle de gastos públicos. Na tarde desta terça, publicou no Diário Oficial da União portaria para destravar a liberação de emendas.

Um dos dispositivos da portaria prevê, por exemplo, que a execução orçamentária e financeira das transferências especiais -- as chamadas "emendas Pix" -- empenhadas no exercício de 2024 pode ser realizada antes da apresentação dos planos de trabalho previstos em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O governo mantém a expectativa de ver aprovadas suas medidas do pacote fiscal -- um projeto de lei, um projeto de lei complementar e uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) -- ainda neste ano.

Na semana passada, a Câmara aprovou, por uma margem muito pequena de votos, o regime de urgência na tramitação dos dois projetos do pacote fiscal enviado pelo Executivo, mas a PEC, principal texto e de tramitação mais difícil, está paralisada.

As medidas preveem uma contenção de cerca de 70 bilhões de reais em despesas públicas até 2026.

Segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), garantiram na véspera ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que farão tudo que estiver ao alcance deles para votar o pacote ainda este ano. Entre as iniciativas, citou, pautar urgências, colocar sessões de votação todos os dias na Câmara e acelerar a discussão para a escolha dos relatores das matérias.