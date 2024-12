Ibovespa avança com IPCA e fiscal em foco e Lula no radar

DESTAQUES

- CVC BRASIL ON subia 5,77%, buscando o segundo dia de alta, após fortes quedas nos dois últimos pregões da semana passada, em movimento apoiado nesta sessão pelo alívio no câmbio e nas taxas dos DIs.

- GPA ON valorizava-se 4,89%, buscando apoio no alívio das taxas dos contratos de DI para experimentar uma trégua na pressão vendedora, após fechar em uma mínima desde o final de 2020 na véspera. Neste ano, os papéis ainda acumulam um declínio de em torno de 40%. No setor, ASSAÍ ON subia 2,97% e CARREFOUR BRASIL ON mostrava elevação de 2,83%.

- AZZAS 2154 ON avançava 2,3%, tendo também no radar anúncio de que irá descontinuar as marcas Alme, Dzarm, Reversa (linha feminina da Reserva) e Simples, visando otimizar sua alocação de capital. A empresa acrescentou ainda que estão sendo avaliadas alternativas estratégicas para as marcas BAW, Paris-Texas e TROC.

- VALE ON recuava 0,65%, em sessão de ajustes, após a ação da mineradora disparar mais de 5% na véspera com a perspectiva de mais estímulos para a economia chinesa. Nesta terça-feira, o contrato do minério de ferro mais negociado em Dalian, na China, encerrou em alta de 1,87%, a 817,0 iuanes (112,79 dólares) a tonelada, máxima desde 8 de outubro.

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,7%, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no exterior. A presidente da estatal, Magda Chambriard, afirmou durante evento no Rio de Janeiro, que a primeira plataforma do tipo FPSO da companhia para Sergipe Águas Profundas pode começar a operar antes de 2030.