PL da eólica offshore avança com "jabutis" no Senado e deve ir a plenário

SÃO PAULO (Reuters) - O projeto de lei que regulamenta a geração de energia eólica offshore no Brasil avançou no Senado nesta terça-feira com aprovação na Comissão de Infraestrutura, com previsão de ir à votação no plenário da Casa já na quarta-feira.

O PL 576/2021, que está na pauta de votação, tem sido fortemente criticado por parte do setor elétrico devido à inclusão de uma série de "jabutis" -- temas sem relação direta com o assunto central da medida -- que prorrogam a geração de fontes poluentes, como carvão, e elevam os custos aos consumidores de energia.

O texto para permitir a exploração de energia eólica em alto mar foi aprovado pela Câmara no fim do ano passado já com os "jabutis" e recebeu poucas mudanças no Senado. Se aprovado nesta semana, segue para a sanção presidencial.