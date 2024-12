Senado aprova três indicados de Lula para diretoria do BC

CÂMBIO E FISCAL

David, que será o responsável pela execução da política cambial, disse que intervenções da autarquia no câmbio geram alterações temporárias e efêmeras no patamar da moeda, citando que essa atuação tem efeitos colaterais. Segundo ele, países que tentaram intervir com intensidade no câmbio acabaram desistindo.

Em relação ao tema das contas públicas, Vivan disse que o Comitê de Política Monetária (Copom) se preocupa com essa variável, ponderando que o compromisso legal do BC é com a meta de inflação, "não com outra coisa".

David, por sua vez, disse que as contas públicas são uma variável de entrada para a política de juros e afirmou que parte da surpresa na atividade econômica no Brasil pode estar relacionada ao impulso fiscal.

David ainda avaliou que o país não está próximo de um cenário de dominância fiscal --quando a deterioração das contas públicas retira eficácia da atuação do BC. Para ele, a política monetária surtiu efeito e conteve um aumento ainda maior dos preços.

OS INDICADOS