Ibovespa recua após duas altas com investidor à espera de decisão de juros

"O Ibovespa busca forças para retomar o movimento de recuperação, porém o cenário segue com dificuldade em sair da tendência de baixa", destacaram analistas do Itaú BBA, citando que o sentimento ainda é de que qualquer movimento de recuperação é uma oportunidade de venda.

"Esse movimento de queda vem desde setembro e já estamos perto de marcar três meses caindo. O momento é acompanhar com cautela. Cenário de curto prazo pode melhorar com a superação dos 130.400 pontos", pontuaram no relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta quarta-feira.

Investidores da bolsa paulista estão na expectativa do desfecho da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central no final do dia, com a perspectiva de uma aceleração no ritmo de alta da taxa básica de juros, atualmente em 11,25% ao ano.

No mercado, as apostas precificam uma chance majoritária de aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, para 12,25% ao ano. A mediana na última pesquisa Focus, realizada pelo BC com economistas e analistas e divulgada na segunda-feira, mostrava previsão de aumento de 0,75 pontos.

Em Nova York, as bolsas tinha desempenho misto, com números sobre os preços ao consumidor norte-americano em novembro dentro das expectativas, o que reforçou as apostas de que o Federal Reserve deve promover um corte de 0,25 ponto na taxa de juros na última reunião do ano, na próxima semana.

DESTAQUES