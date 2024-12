Guinada hawkish do Fed faz com que mercados emergentes corram para salvar suas moedas

Fred Neumann, economista-chefe do HSBC para a Ásia, disse que um Fed mais hawkish "amarra as mãos dos bancos centrais dos mercados emergentes".

"Embora, no curto prazo, a intervenção cambial dos bancos centrais dos mercados emergentes na Ásia possa ajudar a amenizar o impacto da inclinação hawkish do Fed, com o tempo a política monetária local também precisará de ajustes", disse ele.

O real afundou, atingindo a maior baixa de sua vida, levando o banco central a vender dólares em um leilão à vista, enquanto os bancos centrais da Indonésia e da Tailândia disseram que agiriam para evitar a volatilidade excessiva.

As últimas projeções de taxas do Fed significam que é provável que a autoridade monetária norte-americana corte as taxas apenas duas vezes no próximo ano, abaixo de sua estimativa anterior em setembro de quatro cortes em 2025.

A postura hawkish do Fed é um fardo adicional para os mercados emergentes, que já estão se recuperando das ameaças de tarifas de Trump.

As políticas comerciais esperadas de Trump, juntamente com os prováveis cortes de impostos e a desregulamentação, impulsionaram as perspectivas de crescimento dos EUA, estimulando uma alta do dólar e dos juros norte-americanos.