Petróleo fecha estável enquanto mercados avaliam expectativas de corte da taxa do Fed

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam quase estáveis nesta sexta-feira, enquanto os mercados avaliavam a demanda chinesa e as expectativas de cortes nas taxas de juros, depois que dados mostraram o arrefecimento da inflação dos Estados Unidos.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,06 dólar, ou 0,08%, a 72,94 dólares por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiram 0,08 dólar, ou 0,12%, a 69,46 dólares por barril.