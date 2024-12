Bank of America é criticado por regulador dos EUA sobre controles contra lavagem de dinheiro

(Reuters) - Um órgão regulador bancário dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que emitiu uma ordem de cessação e desistência contra o Bank of America por deficiências em sua capacidade de policiar atos de lavagem de dinheiro.

O Office of the Comptroller of the Currency prescreveu vários esforços extras para o banco depois de descobrir que a instituição financeira não estava apresentando relatórios oportunos sobre atividades suspeitas e conduzindo a devida diligência em seus clientes, entre outras questões, disse o órgão regulador em comunicado.

O banco disse em comunicado que vem trabalhando em estreita colaboração com os órgãos reguladores para aprimorar seus programas de combate à lavagem de dinheiro e sanções, e que está bem posicionado para atender às exigências da ordem.