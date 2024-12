Ibovespa fecha em queda sem trégua em incerteza sobre políticas econômicas

- IRB(RE) ON subiu 2,42%, após a resseguradora reportar lucro líquido total de 24,2 milhões de reais em outubro, quando os prêmios emitidos alcançaram 481,9 milhões de reais e o índice de sinistralidade ficou em 78,2%. O resultado de underwriting somou 700 mil reais e o financeiro e patrimonial atingiu 65,6 milhões de reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 1,94%, em dia mais negativo para bancos, com BRADESCO PN cedendo 1,79%, SANTANDER BRASIL UNIT fechando em baixa de 3,09% e BANCO DO BRASIL ON terminando com variação negativa de 0,66%. Ainda no Ibovespa, BTG PACTUAL UNIT recuou 2,82%.

- PETROBRAS PN fechou com variação positiva de 0,03%, em dia de fraqueza do petróleo no exterior, onde o barril de Brent caiu 0,43%. A Petrobras disse que rescindiu contrato de desinvestimento dos campos de Uruguá e Tambaú, no pós-sal da Bacia de Santos. A venda havia sido acertada com a Enauta, hoje Brava Energia, após fusão com a 3R Petroleum.

- VALE ON subiu 0,42%, tendo como pano de fundo a alta dos contratos futuros do minério de ferro na China, com expectativa de reabastecimento de siderúrgicas chinesas. O contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,84%, a 780 iuans (106,87 dólares) a tonelada métrica.