Índice europeu STOXX 600 sobe com impulso da Novo Nordisk no início da semana de Natal

Por Ankika Biswas

(Reuters) - O índice acionário europeu STOXX 600 fechou em leve alta no início de uma semana reduzida por feriado, com a alta nas ações da Novo Nordisk impulsionando o setor de saúde e limitando as perdas no índice.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,1%, depois de registrar a maior queda semanal em mais de três meses na semana passada. Os volumes de negociação foram relativamente baixos antes do feriado de Natal.