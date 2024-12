Regra de Biden sobre privacidade em abortos nos EUA provavelmente é ilegal, decide juiz

Por Brendan Pierson

(Reuters) - Um juiz federal no Estado norte-americano do Texas decidiu que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, provavelmente excedeu sua autoridade ao criar uma regra que reforça as proteções de privacidade de mulheres que buscam abortos e para pacientes que receberam tratamentos de transição de gênero.

O juiz distrital texano Matthew Kacsmaryk, de Amarillo, decidiu no domingo impedir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA de aplicar a regra contra uma médica do Texas. A médica, Carmen Purl, representada por advogados de um grupo jurídico cristão conservador, desafiou a regulamentação alegando que ela era ilegal.