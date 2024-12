Rendimentos de Treasuries sobem com boa demanda para leilão de 2 anos

"A maior surpresa foi a revisão para cima da inflação no próximo ano. As autoridades do Fed projetam uma taxa de inflação de 2,5% até o final de 2025, acima da previsão de 2,1% em setembro e, muito provavelmente, refletindo a incerteza de possíveis guerras comerciais", disseram Jeffrey Roach, economista-chefe, e Lawrence Gillum, estrategista-chefe de renda fixa da LPL Financial, em um relatório na segunda-feira.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, advertiu que poderá implementar mais tarifas sobre parceiros comerciais, o que, segundo os analistas, poderia levar a uma inflação mais alta.

Os operadores do mercado monetário estão atualmente precificando 35 pontos-base de cortes nas taxas do Fed no próximo ano, indicando que eles veem uma chance inferior a 50% de que o banco central dos EUA faça um segundo corte de 25 pontos-base.

Os dados desta segunda-feira mostraram que ass novas encomendas de principais bens de capital manufaturados dos EUA aumentaram em novembro, em meio à forte demanda por maquinário, enquanto as vendas de casas novas se recuperaram depois de terem sido prejudicadas por furacões, oferecendo mais sinais de que a economia mostra bases sólidas no final do ano.

Os rendimentos de referência das notas de 10 anos subiram 7,3 pontos-base em 4,597%, o maior valor desde 30 de maio.

Os rendimentos das notas de dois anos, que são altamente sensíveis à política de taxas de juros do Fed, subiram 3,5 pontos-base, para 4,347%.