China solicita mais ajuda para pessoas necessitadas em meio a problemas econômicos

Antes do Dia de Ano Novo e do Ano Novo Lunar no final de janeiro, os governos locais com capacidade financeira estão sendo incentivados a distribuir fundos de ajuda ou aumentar os subsídios únicos para os necessitados, disse o Ministério de Assuntos Civis em um comunicado divulgado no sábado.

O ministério emitiu um apelo semelhante no final de setembro, antes de um feriado importante, para assistência única aos extremamente pobres, órfãos e pessoas em dificuldade.

De acordo com a declaração do ministério no fim de semana, a assistência a determinados grupos, como os desempregados que não receberam o seguro-desemprego e aqueles que não têm uma fonte de renda, deve ser reforçada.

Os graduados universitários desempregados, os doentes e as famílias que enfrentam dificuldades financeiras também devem receber ajuda, acrescentou.

De acordo com dados oficiais, o sistema de seguro-desemprego da China pagou 160,07 bilhões de iuanes (21,93 bilhões de dólares) de janeiro a novembro, um aumento de 25,5% em relação ao ano anterior.

O ministério também pediu aos governos locais que monitorem melhor os grupos de baixa renda.