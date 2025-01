Taxas futuras recuam em nova sessão de ajustes devido à agenda vazia

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2029 estava em 15,34%, ante 15,548% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2031 tinha taxa de 15,06%, de 15,257% anteriormente.

Os investidores têm aproveitado as primeiras sessões deste ano, marcadas por uma agenda macroeconômica vazia, para corrigir potenciais exageros nos preços de diversos ativos, incluindo as taxas de juros futuras, com algumas delas acumulando mais de 500 pontos-base de ganhos em 2024.

Assim como na véspera, o ajuste foi robusto, derrubando as taxas de alguns contratos em mais de 20 pontos-base, o que reforça a existência de um espaço para a queda dos prêmios de risco do país.

"Hoje estamos tendo uma correção... Seguimos com uma agenda macroecônomica bastante esvaziada. Sem indicadores relevantes, o mercado segue com essa postura em relação aos ativos", disse Henrique Cavalcante, analista da Empiricus Research.

Analistas apontam, no entanto, que os fatores internos e externos que sustentaram as altas nas taxas futuras no ano anterior devem voltar ao foco dos investidores nas próximas semanas, a partir do momento que mais dados e notícias forem divulgados.

Na cena doméstica, o mercado ainda duvida do compromisso do governo em equilibrar as contas públicas, o que foi acentuado depois do anúncio pelo Executivo de um projeto de reforma do Imposto de Renda em novembro que ofuscou a apresentação de esperadas medidas de contenção dos gastos.