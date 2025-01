Ações europeias sobem com salto do setor automotivo por notícia de tarifas mais brandas dos EUA

O setor automotivo subiu quase 3% e marcou seu melhor desempenho em mais de um ano.

Esse aumento ocorreu em resposta a uma reportagem do Washington Post indicando que a equipe do presidente eleito Donald Trump está considerando uma estratégia tarifária que teria como alvo apenas as importações essenciais, o que poderia aliviar a pressão sobre os fabricantes de automóveis europeus.

Trump, no entanto, posteriormente negou a reportagem.

"Parece que as autoridades já estão se preparando para atenuar as piores promessas de campanha de Trump, reduzindo o escopo das tarifas", disse Kyle Chapman, analista de mercados de câmbio do Ballinger Group.

"Isso significa um marco menor no comércio global, um impacto menor na inflação dos EUA, menos restrições no ciclo de corte do Federal Reserve e um choque de crescimento negativo menor para a economia global em comparação com o que o mercado estava se preparando."

Marcas de luxo com fortes vínculos com a China também aproveitaram a onda de otimismo, com a LVMH, Hermes, Kering e Richemont com alta entre 2,4% e 4,5%.