Dólar avança em linha com o exterior após notícia sobre planos tarifários de Trump

Na cena doméstica, o mercado segue receoso em relação ao cenário fiscal brasileiro, com dúvidas sobre o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas, o que foi o principal fator para o dólar ultrapassar e se manter acima do nível de 6 reais no fim do ano passado.

Na frente de dados, o IBGE relatou que a produção industrial brasileira registrou queda de 0,6% em novembro na comparação com o mês anterior.

O destaque da semana no Brasil será a divulgação do IPCA de dezembro na sexta-feira, à medida que os agentes financeiros seguem preocupados com a trajetória da inflação no país.