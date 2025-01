AGU dá 72 horas para Meta explicar mudança em política de moderação de conteúdo

Procurada, a Meta disse que não irá comentar a requisição da AGU.

Na terça-feira, o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou o fim do programa de checagem de fatos nas redes sociais da empresa - Facebook, Instagram e Threads - nos Estados Unidos como parte de uma mudança em sua política de moderação de conteúdo após a eleição de Donald Trump como próximo presidente dos EUA. A empresa passará a adotar um recurso chamado notas da comunidade, semelhante ao que a rede social de Elon Musk, X, já promove.

A Reuters é parceira da Meta no programa de checagem de fatos. A agência de notícias não comentou sobre a decisão da empresa de redes sociais de encerrar o programa nos Estados Unidos.

A iniciativa da AGU de notificar a Meta ocorre depois que o Ministério Público Federal de São Paulo apresentou na quarta-feira um questionamento aos responsáveis pela empresa no Brasil para saber se haverá mudanças também no país. No caso do MPF, a empresa terá até 30 dias para responder.

LULA E MACRON

Além da iniciativa da AGU, Lula recebeu telefonema também nesta sexta-feira do presidente da França, Emmanuel Macron, em que ambos conversaram sobre as mudanças na Meta, entre outros temas.