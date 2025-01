Chefe do FMI prevê crescimento mundial estável em 2025 e desinflação contínua

Com a inflação se aproximando da meta do Federal Reserve e dados mostrando um mercado de trabalho estável, o Fed pode se dar ao luxo de esperar por mais dados antes de realizar novos cortes nos juros, disse ela. De modo geral, espera-se que as taxas de juros permaneçam "um pouco mais altas por um bom tempo", afirmou.

O FMI divulgará uma atualização de suas perspectivas globais em 17 de janeiro, poucos dias antes da posse de Trump. Os comentários de Georgieva são a primeira indicação das perspectivas do Fundo para este ano.

"Não é de surpreender que, dado o tamanho e o papel da economia dos EUA, haja um grande interesse global nas orientações políticas do novo governo, em particular sobre tarifas, impostos, desregulamentação e eficiência do governo", disse Georgieva.

"Essa incerteza é particularmente alta em relação ao caminho da política comercial daqui para frente, aumentando os ventos contrários enfrentados pela economia global, especialmente para os países e regiões que são mais integrados nas cadeias de suprimentos globais, economias de médio porte, e a Ásia como região."