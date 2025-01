Delta prevê lucro acima do esperado em 2025 com forte demanda por viagens premium

"À medida que entramos em 2025, esperamos que a forte demanda por viagens continue, com os consumidores buscando cada vez mais produtos e experiências premium que a Delta oferece", disse o presidente-executivo da companhia, Ed Bastian.

Uma redução acentuada no número de assentos das companhias aéreas no mercado norte-americano, que afetou as transportadoras no ano passado, tem elevado os preços das passagens aéreas e fortalecido as perspectivas de lucro do setor.

A tendência ajudou a Delta a registrar uma receita unitária mais alta, um indicativo do poder de precificação, no trimestre encerrado em dezembro, apesar da desaceleração nos gastos com viagens na época da eleição presidencial dos Estados Unidos, em novembro.

As expectativas altistas da companhia aérea com sede em Atlanta, no Estado norte-americano da Geórgia, impulsionaram as ações das rivais United Airlines e American Airlines, que subiam, respectivamente, 4,5% e 2,6%.

A Delta disse que espera lucro superior a 7,35 dólares por ação este ano, o maior em seus 100 anos de história, contra expectativa de analistas de 7,22 dólares por ação, segundo dados da LSEG. Em 2024, a empresa registrou um lucro ajustado de 6,16 dólares por ação.

A empresa também divulgou lucro maior do que o esperado no quarto trimestre e projetou ganhos maiores no trimestre atual.