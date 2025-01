México vai encontrar uma maneira de evitar as tarifas dos EUA, diz ministro

Por Kylie Madry

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México vai encontrar uma solução para evitar a aplicação de tarifas dos Estados Unidos, disse o ministro da Economia, Marcelo Ebrard, nesta sexta-feira, após as ameaças do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O bilionário republicano prometeu tarifas abrangentes sobre o México se o país não reprimir a chegada aos EUA de migrantes na fronteira compartilhada e a entrada de drogas, especialmente o fentanil sintético.