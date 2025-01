Stellantis alcança meta de reduzir estoques nos EUA em 100 mil veículos

Por Nora Eckert e Kalea Hall

DETROIT (Reuters) - A Stellantis atingiu sua meta de reduzir seus estoques nos Estados Unidos em mais de 100 mil veículos no final do ano passado, disse nesta sexta-feira o chefe da montadora na América do Norte, no Salão do Automóvel de Detroit.

Antonio Filosa, que lidera as operações norte-americanas da montadora desde outubro do ano passado, detalhou os esforços para reverter o declínio dos negócios regionais após a saída abrupta do ex-presidente-executivo Carlos Tavares.