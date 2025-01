Taxas de juros longas sobem no Brasil após dados fortes do mercado de trabalho dos EUA

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15,19%, ante 14,951% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 15,02%, ante 14,781%.

O dia começou com a divulgação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que subiu 0,52% em dezembro e fechou 2024 com alta acumulada de 4,83%. Profissionais ouvidos pela Reuters esperavam por alta de 0,57% no mês e de 4,88% no ano.

O resultado anual ficou acima do teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, de 4,5% (3,0% para o centro da meta, com tolerância de 1,5 ponto percentual), mas ainda assim fez pouco preço nesta sexta-feira, conforme operador da mesa de um grande banco de investimentos ouvido pela Reuters. Isso porque o estouro da meta já era largamente esperado.

Mais do que o IPCA, os dados do relatório de empregos payroll, divulgados às 10h30 nos EUA, impulsionaram as taxas dos DIs no Brasil, em sintonia com a disparada dos rendimentos dos Treasuries logo após o anúncio.

O Departamento do Trabalho norte-americano informou que foram abertos 256.000 postos de trabalho fora do setor agrícola em dezembro, após 212.000 em novembro, em dado revisado para baixo. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 160.000 vagas, depois de 227.000 relatadas anteriormente em novembro. As estimativas para dezembro variaram de 120.000 a 200.000.

O forte resultado sugeriu que a inflação seguirá pressionada nos EUA e que, por isso, o Federal Reserve terá menos espaço para cortar juros.