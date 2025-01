Tráfego em rodovias da CCR recua 1,3% em dezembro sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A CCR teve queda de 1,3% no tráfego de veículos nas rodovias que administra no país em dezembro sobre o volume que circulou um ano antes, informou nesta sexta-feira a maior empresa de concessões de infraestrutura de transporte do país.

A companhia informou ainda que os passageiros transportados em suas concessões de trem e metrô subiu 2,6% em dezembro na mesma comparação. Enquanto isso, nos aeroportos, os passageiros embarcados aumentaram 6,2%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)