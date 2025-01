Wall Street recua, conforme dados de emprego do EUA aumentam temores de inflação

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta e Carolina Mandl

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos recuaram nesta sexta-feira, com o índice S&P 500 apagando seus ganhos de 2025, depois que um relatório otimista sobre empregos nos Estados Unidos alimentou novos temores de inflação, reforçando as apostas de que o Federal Reserve será cauteloso no corte da taxa de juros este ano.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 1,54%, para 5.826,99 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,64%, para 19.160,19 pontos. O Dow Jones também caiu 1,64%, para 41.937,06 pontos.