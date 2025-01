Dólar tem leve baixa após Haddad e Durigan sinalizarem novas medidas fiscais em 2025

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,31%, a 6,109 reais na venda.

Investidores reagiam positivamente nesta sessão a promessas recentes de membros do Executivo, incluindo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a equipe econômica apresentará novas medidas a fim de garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal.

Haddad disse em entrevista à GloboNews na sexta-feira que o governo segue estudando novas iniciativas para sanear as contas públicas, acrescentando que "só o que se faz" na Fazenda é estudar novas iniciativas.

Já o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que o governo deve adotar novas medidas fiscais neste ano.

De acordo com Durigan, as novas propostas de corte de despesas e arrecadação devem começar a ser debatidas após a aprovação pelo Congresso do Orçamento de 2025, informou O Globo.

O dólar disparou contra o real nas últimas semanas do ano passado diante do aumento dos receios do mercado com o compromisso do governo em equilibrar os riscos, particularmente após o anúncio de um projeto de reforma do Imposto de Renda que ofuscou a apresentação de medidas de contenção de gastos.